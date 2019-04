Моуриньо: Бундеслигата е вълнуваща

Бившият старши треньор на Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо заяви в интервю пред германския спортен всекидневник SportBild, че харесва германското първенство и е готов да работи в него. Португалският наставник е без отбор от средата на декември, но вече на няколко пъти заяви, че желае да има нова работа от лятото. Преди това португалецът каза, че е готов да работи в Италия и във Франция.

José Mourinho on if he would accept a job at Bayern Munich: "I respect Niko Kova like I do many of my colleagues & so I can’t answer this. I can only say that Bayern Munich are a giant club." (Sport Bild) https://t.co/eBUuOutozZ