Алонсо очаква труден Инди 500 след теста в Тексас

"Автомобилите са по-трудни за управление, особено когато следваш кола пред теб. На теста това не бе проблем, защото бях сам, но предполагам, че тази година ще ми бъде доста по-трудно", коментира Алонсо след теста в Тексас, който бе и първото му излизане на овална писта след Инди 500 от 2017 година. @alo_oficial’s #McLaren66 is as fast as it looks #INDYCAR // @McLarenIndy pic.twitter.com/hB2QQ6nXNq — NTT IndyCar Series (@IndyCar) April 9, 2019 След първия си тест със състезателния автомобил, с който ще участва в Индианаполис 500, Фернандо Алонсо очаква трудно състезание. Испанецът за първи път изпробва новото поколение автомобили в американските автомобилни серии Индикар, което бе въведено от началото на 2018 година.Дебютът на Алонсо в Индикар през 2017 година бе доста успешен, но двигателят на автомобила му го предаде малко преди карирания флаг. Тази година двукратният Ф1 шампион се завръща в Индианаполис с Макларън и нов двигател - Chevrolet."Автомобилите са по-трудни за управление, особено когато следваш кола пред теб. На теста това не бе проблем, защото бях сам, но предполагам, че тази година ще ми бъде доста по-трудно", коментира Алонсо след теста в Тексас, който бе и първото му излизане на овална писта след Инди 500 от 2017 година. Въпреки различията в спецификацията на пистата в Тексас и пистата "Индианаполис" Алонсо се надява данните, които е събрал да му бъдат от полза. "Хубаво е да се върна на овала с много специфични настройки. Пистата е различна от "Индианаполис", но въпреки това е някаква подготовка за мен. Колата е нова, отборът е нов и ми трябва малко време да се почувствам комфортно". Oval + Indycar = pure Adrenaline . Happy with our first day, and thanks to all the @McLarenIndy team for today! #mclaren #indy500 #texas #testing pic.twitter.com/bWnwEDcVor — Fernando Alonso (@alo_oficial) April 10, 2019 Победителят с Макларън на Инди 500 за 1974 и 1976 година Джони Ръдърфорд бе в бокса на Макларън на пистата и му помогна със съвети, както и преди две години. "Той винаги ме съветва що се отнася до безопасност. Говорихме за неравностите на пистата на третия и четвъртия завой и за вниманието, което трябва да имам на втория, тъй като в един момент мислиш, че стената е далеч, а в другия - тя е до теб", сподели Алонсо. When it comes to preparations for the #Indy500, @alo_oficial is leaving nothing to chance. #McLaren66 #RoadToIndy pic.twitter.com/CMSMHv9sDQ — McLaren Indy (@McLarenIndy) April 9, 2019 "Това, с което се успокоявам, е, че познавам състезанието, атмосферата. Знам къде не е нужно да изразходвам много енергия и къде ще ми е нужна допълнителна концентрация. Въпреки това приемам, че на това състезание започвам от нулата. Не искам да приемам нищо за даденост. Искам да изгледам всяко едно състезание и да съм колкото може по-подготвен".

