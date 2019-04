Нападателят на Расинг Лисандро Лопес отказа да се върне в националния отбор на Аржентина. 36-годишният бивш футболист на Олимпик Лион и Порто беше поканен във формацията под 23-годишна възраст като един от тримата позволени играчи над възрастовата граница. Той бе призован на Панамериканските игри, които ще се проведат в Перу от 26 юли до 11 август.

Wonderful banner from Racing supporters in tribute to Lisandro Lopez. His teammate Cristaldo said : "It's our God, the grandpa, as we all call him, is a phenomenon, with a humility and a tenderness that has contaminated us." He was also a former OL player if you didn’t know. pic.twitter.com/C2mY59eW5Y