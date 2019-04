НБА Дуейн Уейд се сбогува със сълзи на очи с феновете в Маями 10 април 2019 | 11:46 0



We’re not crying. You’re crying. pic.twitter.com/fC47gyDGgy — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 9 април 2019 г. “За мен това значи всичко. Да дойда тук, да намеря дом, да раста. Мисля, че това е най-важното. Стан Ван Гънди ми позволи всичко това. Надявам се всички хора в този град да се гордеят с мен, защото за мен той е мой дом”, заяви Дуейн Уейд, който бе изненадан от клуба със специално видео, събрало най-добрите моменти от кариерата и живота му.

"#WadeCounty, I love you." - @DwyaneWade pic.twitter.com/37k5XU2ReY — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 10 април 2019 г. “Ще ме накарате да се разплача. Обичам ви наистина. Благодаря за този момент и за целия сезон. Благодаря на момчетата, които бяха до мен през тази година, на треньорите и на всички в клуба. Те са мои братя вече. Благодарен съм за всичко, което получих през всички тези години”, допълни гардът през сълзи, след като чу и някои мили думи от съпругата си Габриел и от бивши съотборници като ЛеБрон Джеймс и Юдонис Хаслем.



37-годишният Дуейн Уейд става част от Хийт, след като е избран в драфта под №5 през 2003 г. При “горещите” той играе в следващите 13 години от кариерата си, като изгражда успешно партньорство с Леброн Джеймс и Крис Бош, донесло на клуба две шампионски титли през 2012 и 2013 г. На сметката си бившият възпитаник на университета Маркет има още един пръстен - от 2006 г., като тогава става и MVP на финалите.

From the heart.



Дуейн Уейд участва в 13 издания на Мача на звездите в НБА, като през 2010 г. е избран за Най-полезен играч в него. В Идеалния отбор в лигата попада през 2009 и 2010 г. Реализатор №1 в най-силното първенство в света през 2009 г., като намира място и в Идеалния тим на новобранците през 2004 г. На сметката Дуейн Уейд има общо 1053 двубоя в НБА, като записва средно по 22 точки, 4.7 борби и 5.4 асистенции. Последният двубой в забележителната кариера на гарда, преминала още през Чикаго и Кливланд, ще бъде на 11 април срещу Бруклин. What a moment. #L3GACY pic.twitter.com/6TpGwmsGVA — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 10 април 2019 г.

