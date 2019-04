Бейзбол Торонто развали шампионското парти на "Фенуей Парк" (видео) 10 април 2019 | 10:13 - Обновена 0



копирано





А денят трябваше да е празничен за феновете в Бостън, които видяха как любимците им получават своите шампионски пръстени с по 185 диаманта, рубина и сапфира. Под звуците на химна на "Куин" We Are The Champions върху стената на Зеленото чудовище в левия аутфилд бе опънат огромен транспарант с надпис "2018", а на терена излязоха някои от героите от предишните три титли на тима през 2004, 2007 и 2013 г. – Педро Мартинес, Майк Лоуъл, Кърт Шилинг, Мани Рамирес и Давид Ортис. Присъстваха и звезди от шампионския отбор на Ню Ингланд Пейтриътс в НФЛ, триумфирал през февруари в Супербоул LIII.







Само че гостите от Канада развалиха партито, нанасяйки на Ред Сокс девета загуба от 12 изиграни мача тази година. Върхът на безсилието за звездния питчер на домакините Крис Сейл (L 0-3) бе в 4-тия ининг, когато при 2 аута и рънер на трета 30-годишният левичар реши да хвърля от позиция "уиндъп" и Лурдес Гуриел-младши му открадна хоума.



Сейл пое общо 5 точки от 7 хита за 4 ининга и предаде топката на булпена. Шестима риливъри на Бостън пуснаха още 3 хита и 2 точки. Същевременно стартерът на Торонто Мат Шумейкър (W 3-0) и четирима риливъри ограничиха нападението на шампионите до 8 хита и 5 точки, включително два соло хоумръна – на Мич Морланд в 1-вия и Муки Бетс в 6-ия.







Най-полезният играч (MVP) в Американската лига за 2018 г. Бетс имаше шанс да се превърне в герой за своите, излизайки да батира при 2 аута и двама рънери на база в 9-ия ининг, но клоузърът на "сините сойки" Кен Джайлс (S 3) го застреля със страйкаут. Освен Гуриел в атака за Блу Джейс се откроиха откриващият хитър Фреди Галвис (2 RBI) и №4 в реда Рандал Гричък (1 RBI), които удариха по 2 от 5.



Двубоят снощи бе знаменателен за Пуерто Рико, тъй като за първи път в историята на Висшата бейзболна лига на САЩ и Канада двама треньори от островната държава застанаха един срещу друг – Алекс Кора (Бостън) и Чарли Монтойо (Торонто). В Мейджър лийг в момента работи още един мениджър с корени от карибската страна – Дейв Мартинес (Вашингтон Нешънълс), което накара Кора да заяви: "В един момент, преди да бъда назначен тук, нямаше нито един мениджър от Пуерто Рико. А изведнъж имаме трима от 30. Това е доста добър процент."











Бостън Ред Сокс - Торонто Блу Джейс 5:7

ст. "Фенуей Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ТОРОНТО

0

0

2

3

0

0

1

0

1

7

10

2

БОСТЪН

1

1

0

0

0

2

0

1

0

5

8

0

Кризата, налегнала шампиона на МЛБ Бостън Ред Сокс в началото на новия сезон, се пренесе и на домашна сцена. След като вече поставиха клубен антирекорд за най-слаб старт на първенството с баланс 3-8 от гостуванията срещу Сиатъл Маринърс (1-3), Оукланд Атлетикс (1-3) и Аризона Дайъмъндбекс (1-2), "червените чорапи" загубиха и първия мач на своя ст. "Фенуей Парк" за 2019 г., отстъпвайки пред Торонто Блу Джейс с 5:7.А денят трябваше да е празничен за феновете в Бостън, които видяха как любимците им получават своите шампионски пръстени с по 185 диаманта, рубина и сапфира. Под звуците на химна на "Куин" We Are The Champions върху стената на Зеленото чудовище в левия аутфилд бе опънат огромен транспарант с надпис "2018", а на терена излязоха някои от героите от предишните три титли на тима през 2004, 2007 и 2013 г. – Педро Мартинес, Майк Лоуъл, Кърт Шилинг, Мани Рамирес и Давид Ортис. Присъстваха и звезди от шампионския отбор на Ню Ингланд Пейтриътс в НФЛ, триумфирал през февруари в Супербоул LIII.Само че гостите от Канада развалиха партито, нанасяйки на Ред Сокс девета загуба от 12 изиграни мача тази година. Върхът на безсилието за звездния питчер на домакините Крис Сейл (L 0-3) бе в 4-тия ининг, когато при 2 аута и рънер на трета 30-годишният левичар реши да хвърля от позиция "уиндъп" и Лурдес Гуриел-младши му открадна хоума.Сейл пое общо 5 точки от 7 хита за 4 ининга и предаде топката на булпена. Шестима риливъри на Бостън пуснаха още 3 хита и 2 точки. Същевременно стартерът на Торонто Мат Шумейкър (W 3-0) и четирима риливъри ограничиха нападението на шампионите до 8 хита и 5 точки, включително два соло хоумръна – на Мич Морланд в 1-вия и Муки Бетс в 6-ия.Най-полезният играч (MVP) в Американската лига за 2018 г. Бетс имаше шанс да се превърне в герой за своите, излизайки да батира при 2 аута и двама рънери на база в 9-ия ининг, но клоузърът на "сините сойки" Кен Джайлс (S 3) го застреля със страйкаут. Освен Гуриел в атака за Блу Джейс се откроиха откриващият хитър Фреди Галвис (2 RBI) и №4 в реда Рандал Гричък (1 RBI), които удариха по 2 от 5.Двубоят снощи бе знаменателен за Пуерто Рико, тъй като за първи път в историята на Висшата бейзболна лига на САЩ и Канада двама треньори от островната държава застанаха един срещу друг – Алекс Кора (Бостън) и Чарли Монтойо (Торонто). В Мейджър лийг в момента работи още един мениджър с корени от карибската страна – Дейв Мартинес (Вашингтон Нешънълс), което накара Кора да заяви: "В един момент, преди да бъда назначен тук, нямаше нито един мениджър от Пуерто Рико. А изведнъж имаме трима от 30. Това е доста добър процент."

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 9 АПРИЛ:



Американска лига



Детройт Тайгърс - Кливланд Индиънс 2:8

Чикаго Уайт Сокс - Тампа Бей Рейс 5:10

Балтимор Ориолс - Оукланд Атлетикс 2:13

Хюстън Астрос - Ню Йорк Янкис 6:3

Канзас Сити Роялс - Сиатъл Маринърс 3:6



Национална лига



Синсинати Редс - Маями Марлинс 14:0

Филаделфия Филис - Вашингтон Нешънълс 6:10 (10 ининга)

Сейнт Луис Кардиналс - Лос Анджелис Доджърс 4:0

Колорадо Рокис - Атланта Брейвс 1:7

Сан Франциско Джайънтс - Сан Диего Падрес 7:2



Интерлига



Ню Йорк Метс - Минесота Туинс 8:14

Аризона Дайъмъндбекс - Тексас Рейнджърс 5:4

Лос Анджелис Ейнджълс - Милуоки Бруърс 11:8





Детройт Тайгърс - Кливланд ИндиънсЧикаго Уайт Сокс - Тампа Бей РейсБалтимор Ориолс - Оукланд АтлетиксХюстън Астрос - Ню Йорк ЯнкисКанзас Сити Роялс - Сиатъл МаринърсСинсинати Редс - Маями МарлинсФиладелфия Филис - Вашингтон Нешънълс(10 ининга)Сейнт Луис Кардиналс - Лос Анджелис ДоджърсКолорадо Рокис - Атланта БрейвсСан Франциско Джайънтс - Сан Диего ПадресНю Йорк Метс - Минесота ТуинсАризона Дайъмъндбекс - Тексас РейнджърсЛос Анджелис Ейнджълс - Милуоки Бруърс

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 165 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1