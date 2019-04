НБА Джордан е №1 за всички времена, смятат в НБА 09 април 2019 | 12:12 0



73% от анкетираните са били категорични, че Ем Джей е над всички в цялата история. Втори е ЛеБрон Джеймс с 11.9% от гласовете, а Коби Брайънт допълва челната тройка също с двуцифрен процент гласове - 10.6%.

The Athletic's NBA Players' Poll

(1/3 of Current NBA Players Voted Anonymously)

Who's The Best Player Of All Time?

Results:

Michael Jordan 73%

LeBron James 11.9%

Kobe Bryant 10.6%

Kareem Abdul-Jabbar 1.7%

Magic, Iverson & KD 1%#GOAT@ShannonSharpe @RealSkipBayless pic.twitter.com/57XkSJRRbN — Omar N. (@omz007) April 8, 2019

Гласувалите са посочили още, че Джеймс Хардън е фаворит за наградата за “Най-полезен играч”. Гардът на Хюстън е събрал 44.3% от гласовете на коелгите си, а след него те са поставили Янис Адетокумбо от Милуоки с 38.9%. Трети остава Пол Джордж от Оклахома Сити с 12.7%. Адетокумбо обаче оглавява друга категория.



