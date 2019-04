16-годишен превзе "Стамфорд Бридж" и грабна 25 хиляда паунда

A huge congrats again to our top 100 finalists who travelled from across the UK & Ireland to compete in the #EStarsGrandFinals



Mohammad Shami (16) from Manchester claimed the title & walked away with an eye-watering £25,000



— EStars (@OfficialEStars) April 3, 2019

Meet our winners



1st Place : Mohammad Shami

Age: 16

Event Qualified: Manchester

Strategy : Mohammad played aggressively gaining the highest elimination score in the qualifying rounds AND the finals!



— EStars (@OfficialEStars) April 4, 2019

WATCH: Take a look back at some of the best bits from our incredible final at @StamfordBridge last weekend.



— EStars (@OfficialEStars) April 2, 2019

16-годишният Мухамед Шами спечели EStars Fortnite турнира, който се проведе на стадиона на Челси . Геймърът от Манчестър се пребори с конуренцията на хиляди играчи от цяла Великобритания и съвсем заслужено спечели и голямата награда от 25 хиляди паунда.Турнирът по Fortnite се проведе в последните три месеца. Първото голямо събитие бе на “Селтик Парк” в Глазгоу, а големият финал бе на " Стамфорд Бридж ".Мейв Фейгин, който е един от организаторите на състезанието, заяви: Финалът на “Стамфорд Бридж” беше грандиозен. Ние от EStars се ангажираме да развиваме гейминга. Това е нашата основна задача”.