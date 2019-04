Бейзбол Белият дом блокира сделката между МЛБ и Куба 09 април 2019 | 11:15 0



През декември Мейджър лийг и асоциацията на професионалните бейзболисти (MLBPA) подписа договор с кубинската федерация, осигуряващ на местните играчи подобни правила за трансфер като на тези от професионалните лиги на Япония (NPB), Корея (KBO) и Тайван (CPBL). Надеждата беше, че по този начин ще бъде сложен край на нелегалната емиграция на кубински бейзболисти в Америка, в която от десетилетия са замесени и трафиканти на хора.



Trump administration reportedly blocks deal between MLB, Cuba. https://t.co/DOwM0GCCpu pic.twitter.com/0uhjikmD1F — theScore (@theScore) April 8, 2019

Сделката предвиждаше всеки играч от Куба с поне 6-годишен стаж в местната лига и навършил поне 25 г. да има право да преговаря като свободен агент с клубовете от МЛБ. А при подписване на договор FCB да получава трансферна сума, равна на 25% от стойността му.



От службата за контрол над чуждестранните активи (OFAC) към министерството на финансите на САЩ обаче са изпратили писмо до МЛБ, в което казват: "Всякакви плащания към кубинската бейзболна федерация са незаконни, защото представляват плащания към кубинското правителство."



Cuba wants to use baseball players as economic pawns – selling their rights to Major League Baseball. America’s national pastime should not enable the Cuban regime‘s support for Maduro in Venezuela. — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 7, 2019

Сигнал за настроенията на президента Тръмп и обкръжението му даде съветникът по националната сигурност Джон Болтън, който още в неделя написа в "Туитър": "Куба иска да използва бейзболисти като икономически пионки – да продава правата им на Мейджър лийг бейзбол. Любимата игра на Америка не бива да дава възможност на режима в Куба да подкрепя Мадуро във Венецуела."



От МЛБ засега са лаконични в коментарите по темата. "Ние стоим зад целта на това споразумение, която е да се сложи край на човешкия трафик на бейзболни играчи от Куба", се казва в изявление, цитирано от ESPN.



