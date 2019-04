Лека атлетика Ласицкене потвърди участие на Диамантената лига в Юджийн 09 април 2019 | 10:39 - Обновена 0



копирано





Рускинята определено е господарката в сектора в последните няколко години, като единствено Мирела Демирева успя да я победи на един от турнирите от Диамантената лига. От 2014 година насам Ласицкене спечели две световни титли на открито, две в зала, два европейски златни медала в зала и още една континентална титла на открито. През 2018 г. пък заслужи третия си диамантен трофей.



View this post on Instagram A post shared by rsportru (@rsportru) on May 27, 2017 at 11:00pm PDT В Юджийн срещу Ласицкене ще се изправи звездата на домакините Вашти Кънингам, която спечели световната титла в зала в Портланд през 2016 г. с 1.99 метра.



Украинката Юлия Левченко, която скочи 2.01 метра за сребърния медал на Световното в Лондон през 2017 г., също ще бъде сред участничките в САЩ. 17-годишната й сънародничка Ярослава Махучик, която държи световния рекорд за девойки под 17 години с 1.99 метра от януари тази година, също ще мери сили с по-опитните си каки в сектора. Махучик беше само на 15 години, когато през 2017 г. стана световна шампионка за девойки под 18 години, а миналата година триумфира с титла от Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес.



Литовката Айрине Палшите, европейска шампионка в зала от Белград 2017 с 2.01 метра, също ще е сред претендентките за призово класиране в Юджийн. В САЩ ще скачат още Морган Лейк (Великобритания) и Ерика Кинси (Швеция).



Най-добрата състезателка в света в скока на височина в последните години Мария Ласицкене потвърди участие на турнира от Диамантената лига Prefontaine Classic в Юджийн на 30 юни. През през 2017 година тя постигна 2.03 метра там, което все още е рекорд на турнира.Рускинята определено е господарката в сектора в последните няколко години, като единствено Мирела Демирева успя да я победи на един от турнирите от Диамантената лига. От 2014 година насам Ласицкене спечели две световни титли на открито, две в зала, два европейски златни медала в зала и още една континентална титла на открито. През 2018 г. пък заслужи третия си диамантен трофей.В Юджийн срещу Ласицкене ще се изправи звездата на домакините Вашти Кънингам, която спечели световната титла в зала в Портланд през 2016 г. с 1.99 метра.Украинката Юлия Левченко, която скочи 2.01 метра за сребърния медал на Световното в Лондон през 2017 г., също ще бъде сред участничките в САЩ. 17-годишната й сънародничка Ярослава Махучик, която държи световния рекорд за девойки под 17 години с 1.99 метра от януари тази година, също ще мери сили с по-опитните си каки в сектора. Махучик беше само на 15 години, когато през 2017 г. стана световна шампионка за девойки под 18 години, а миналата година триумфира с титла от Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес.Литовката Айрине Палшите, европейска шампионка в зала от Белград 2017 с 2.01 метра, също ще е сред претендентките за призово класиране в Юджийн. В САЩ ще скачат още Морган Лейк (Великобритания) и Ерика Кинси (Швеция). 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 42

1