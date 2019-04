Тенис Бившият шампион Карлович отпадна още на старта в Хюстън 09 април 2019 | 10:28 0



Ветеранът пласира 11 аса, но допусна по един пробив в средата и на двата сета, което се оказа решаващо.



Друг бивш победител Марсел Гранойерс (Испания) стартира с успех с 6:2, 4:6, 6:2 над поставения под номер 5 полуфиналист от миналия сезон Тейлър Фриц (САЩ) след почти два часа игра.



32-годишният Гранойерс, който спечели титлата през 2008 година, направи серия от пет поредни гейма, за да поведе с 5:1 в решаващия трети сет по пътя си към крайния успех.

(Reuters) - Former champion Marcel Granollers used the drop shot to good effect as he surprised fifth-seeded American Taylor Fritz in three sets at the U.S. Men's Clay Court Championship in Houston on Monday. https://t.co/iZy9lreteE pic.twitter.com/4y6rNtoEZw — Sporting Bet & News (@sportsbetbf) 9 април 2019 г. Така за място на четвъртфиналите той ще срещне австралиеца Бърнард Томич, който елиминира друг представител на домакините Денис Кудла със 7:6(8), 7:5.



Норвежецът Каспер Рууд дебютира с победа в Хюстън след 7:6(7), 6:4 над боливиеца Уго Дейиен.



Рууд навакса изоставане от 2:4 гейма в първата част, а в тайбрека отрази и сетбол при 5:6 точки. След това той проби за 3:2 и до края запази преднината си.

.@HoustonChron — @RafaelNadal has won 11 French Opens, not 10... and Alexander Zverev is from Germany, not Russia. #Facts https://t.co/tuXWkJPiQ0 — Brett Haber (@BrettHaber) 8 април 2019 г. Любопитното е, че бащата на скандинавеца Каспер е победител в турнира през 1996 година, когато обаче надпреварата не е част от Тура на АТР.



Рууд ще играе във втория кръг срещу поставения под номер 4 Райли Опелка (САЩ), който почиваше на старта.



1