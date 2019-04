НБА Хардън повтори Джордан и Коби 08 април 2019 | 17:22 - Обновена 0



копирано



Congratulations to James Harden for his very impressive feat. #Rockets pic.twitter.com/hjyGmEXMv0 — Rockets Nation (@RocketsNationCP) April 8, 2019

Досега това бе постигано единствено от Въздушния, който през сезон 1989/1989 има средни по 32.5 точки, 8.0 борби, 8.0 асистенции и 2.9 отнети топки в 82 мача. 30 години по-късно, през сезон 2018/2019, Брадата постига средно по 36.1 точки, 6.6 борби, 7.6 асистенции и 2.0 отнети топки на двубой.

James Harden scored exactly 30 points on Sunday to give him 56 30-point games in 2018-19, tying Kobe Bryant's 2005-06 mark for most such games in a season by any player in the last 30 years.



https://t.co/fGIFGPVOpD pic.twitter.com/NlvN9OH3fr — StatMuse (@statmuse) April 8, 2019

Хардън повтаря Ем Джей и в друго - двамата са единствените играчи в историята на Лигата, които имат поне по 2700 точки, 500 асистенции и 500 борби в рамките на един сезон. Ако извадим борбите от уравнението, единственият друг играч с 2700 точки и 500 асистенции в рамките на една кампания, е Нейт Арчибалд.



№13 от Хюстън има и 56 мача с 30 или повече точки този сезон, изравнявайки върховото постижение в последните 30 години, което се държи от Коби Брайънт през сезон 2005/2006. Джеймс Хардън се нареди до Майкъл Джордан, като разбира се става дума за чисто статистически аспект от играта. Гардът на Хюстън се нарежда до може би най-голямото име в историята първо с това, че един мач преди края на редовния сезон си гарантира средни показатели от над 30 точки, 7 асистенции, 5 борби и 2 отнети топки на двубой.Досега това бе постигано единствено от Въздушния, който през сезон 1989/1989 има средни по 32.5 точки, 8.0 борби, 8.0 асистенции и 2.9 отнети топки в 82 мача. 30 години по-късно, през сезон 2018/2019, Брадата постига средно по 36.1 точки, 6.6 борби, 7.6 асистенции и 2.0 отнети топки на двубой.Хардън повтаря Ем Джей и в друго - двамата са единствените играчи в историята на Лигата, които имат поне по 2700 точки, 500 асистенции и 500 борби в рамките на един сезон. Ако извадим борбите от уравнението, единственият друг играч с 2700 точки и 500 асистенции в рамките на една кампания, е Нейт Арчибалд.№13 от Хюстън има и 56 мача с 30 или повече точки този сезон, изравнявайки върховото постижение в последните 30 години, което се държи от Коби Брайънт през сезон 2005/2006.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 359 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1