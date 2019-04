Фиго: Тоти заслужаваше Златната топка

La Notte dei Re.

Totti & Figo intervista esclusiva @SkySport e il 2 giugno sul Campo Centrale del Foro Italico tante leggende si sfideranno a calcio con incasso che sarà devoluto per costruire un Ospedale del Bambin Gesù per curare i tumori dei bambini. Campioni in campo e fuori pic.twitter.com/WnWZiaiiYE