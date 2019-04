Сезонът на клей при мъжете започна в Маракеш

Световният №3 Александър Зверев е нетърпелив сезонът на клей да започне. Германецът е водач в схемата на АТП 250 турнира в Маракеш, който започна днес.



На единствената надпревара на територията на Африка Зверев ще се опита да спечели 11-ия си трофей, който ще бъде 5-и за него на клей. 21-годишният тенисист спечели по една Мастърс титла на червено през последните две години, побеждавайки Новак Джокович на финала в Рим през 2017 г. и Доминик Тийм в Мадрид миналия сезон.



С хиляди точки за защита, Зверев се надява на силно представяне по време на 9-седмичния сезон на клей в Европа, в който ще видим 3 турнира от Мастърс сериите – в Монте Карло, Мадрид и Рим, както и един от Големия шлем – „Ролан Гарос“.



В последното десетилетие никой не може да се похвали с резултатите на червено на Рафаел Надал. Миналия сезон Матадора спечели за 11-и път в Монте Карло, Барселона и „Ролан Гарос“. Никой друг тенисист в света не е печелил един турнир 11 пъти, а Надал може да се похвали с три подобни случая. Надал има да защитава 4680 точки, които спечели през този период миналата година. Или с други думи казано – 63% от точките за целия изминал сезон. В кариерата си до момента Надал е спечели 92% от двубоите си на клей (415-36).



На домашната си настилка ще се завърне и световният №1 Новак Джокович. Миналата година Ноле достигна до полуфиналите в Рим и четвъртфиналите на „Ролан Гарос“ и със сигурност ще бъде гладен за успехи, след като не е печелил титла на клей от „Ролан Гарос“ 2016.



Тенисистът, който заслужава особено внимание е Доминик Тийм. Австриецът има 8 титли на червено и ще започне участието си в приповдигнато настроение, след като победи Роджър Федерер на финала в Индиън Уелс миналия месец. През последните две години Тийм е единственият, който успя да запише успех над Рафаел Надал на клей. Стори го в Рим (2017) и Мадрид (2018).



