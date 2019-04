Моторни спортове Макларън показаха състезателния автомобил на Алонсо за Инди 500 (видео) 08 април 2019 | 16:42 - Обновена 0



Емблематичният цвят папая се връща на колата и е много сходен с цвета, който Макларън използват във Формула 1 и с който Алонсо стартира в Инди 500 през 2017 г. It's in our history. It's in our DNA. See you at the Brickyard. #Indy500 #McLaren66 pic.twitter.com/LxhNTaNJn7 — McLaren Indy (@McLarenIndy) April 8, 2019 Макларън показаха дизайна на състезателния си автомобил за 103-ото издание на най-бляскавия кръг от американските автомобилни серии Индикар. Победата за отбора ще търси двукратният Ф1 шампион Фернандо Алонсо, който утре за първи път ще тества новата машина в Тексас.Емблематичният цвят папая се връща на колата и е много сходен с цвета, който Макларън използват във Формула 1 и с който Алонсо стартира в Инди 500 през 2017 г. Състезателният номер на Алонсо ще бъде променен. Вместо 29 Фернандо ще използва номер 66, който е тясно свързан с отбора, тъй като именно с него Марк Донохю спечели първата победа за Макларън на "Индианаполис" през 1972. This is what Fernando Alonso will be driving later this year.



McLaren have revealed their #Indy500 liveryhttps://t.co/iyNdAelLs7#SkyF1 pic.twitter.com/i52r8lyg7G — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) April 8, 2019 Алонсо преследва т.нар. "тройна корона в моторспорта" - победи в Гран При на Монако, 24-те часа на Льо Ман и Инди 500, като в неговата колекция липсва единствено последната. Автомобилът на Макларън ще бъде задвижван с двигател Chevrolet, а отборът Carlin ги подкрепя технически и двата отбора споделят данните си. Състезанието е насрочено за 26 май.

