Лека атлетика Новият суперталант в атлетиката е от Австралия 08 април 2019 | 14:07 - Обновена 0



копирано





Той триумфира и на 110 метра с препятствия за юноши под 18 години с резултат от 13.05 секунди, поставяйки нов световен рекорд за юноши до 16 години. Малко не стигна на тийнейджъра да подобри националния рекорд на страната си на 200 метра за юноши под 20 години. Той спечели бягането на 200 метра с 21.18 секунди, като остана само на 0.3 сек от националния рекорд.



View this post on Instagram A post shared by Sasha Zhoya (@sasha.zhoya) on Mar 4, 2019 at 2:48am PST Резултатът на Жоя в овчарския скок е нов световен рекорд за юноши под 18 години, като с този резултат той беше близо и до покриване на норматив за Световното първенство.

“Не всеки може да бъде Юсейн Болт, но аз ще работя здраво. Имали сме няколко големи имена в Австралия и искам да бъда най-голямото. Искам да покажа на света какво мога да направя”, каза 16-годишният талант пред West Australian.

Жоя тренира в родния си град Пърт, но има право да се състезава и за Франция, тъй като неговата майка, която е бивша скиорка, е французойка. “Роден съм тук, израстнал съм тук, всичките ми приятели са тук. В сърцето си искам да го правя за Австралия, но трябва да видя как стоят нещата”, добави атлетът.

Световната атлетика има своя нов герой. Това е 16-годишният австралиец Саша Жоя, който каза, че иска “да покаже на света какво може”, след като спечели три златни медала и подобри два световни юношески рекорда по време на националния шампионат на Австралия по лека атлетика. Жоя преодоля 5.56 метра в овчарския скок - повече от всеки друг 16-годишен атлет в света през годините, като с този резултат спечели първия си медал при 20-годишните.Той триумфира и на 110 метра с препятствия за юноши под 18 години с резултат от 13.05 секунди, поставяйки нов световен рекорд за юноши до 16 години. Малко не стигна на тийнейджъра да подобри националния рекорд на страната си на 200 метра за юноши под 20 години. Той спечели бягането на 200 метра с 21.18 секунди, като остана само на 0.3 сек от националния рекорд.Резултатът на Жоя в овчарския скок е нов световен рекорд за юноши под 18 години, като с този резултат той беше близо и до покриване на норматив за Световното първенство.Жоя тренира в родния си град Пърт, но има право да се състезава и за Франция, тъй като неговата майка, която е бивша скиорка, е французойка. “Роден съм тук, израстнал съм тук, всичките ми приятели са тук. В сърцето си искам да го правя за Австралия, но трябва да видя как стоят нещата”, добави атлетът. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 813

1