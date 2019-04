Снукър 16-а ранкинг титла за Нийл Робъртсън! 08 април 2019 | 13:23 - Обновена 0



копирано

Носителят на “тройната корона” Нийл Робъртсън спечели 16-ата ранкинг титла по снукър в кариерата си след убедителна победа с 11:4 над Джак Лисовски на финала на Откритото първенство на Китай. Както е известно, Робъртсън игра финал на четвърти пореден турнир и може да се похвали с две купи в този страхотен за него период - той спечели и Откритото първенство на Уелс, а отстъпи в битката за отличията в “Шампионата на играчите” и “Шампионата на Тура” на Рони О’Съливан. Want to hear from @nr147 after his XingPai China Open triumph?



You can.



Here https://t.co/Nm9uBj3u0c pic.twitter.com/8ESrO34DrF — World Snooker (@WorldSnooker) April 7, 2019

Благодарение на успеха си в China Open Робъртсън еднолично окупира шестото място във вечната ранглиста на ранкинг шампионите, изпреварвайки Марк Селби. Титлата в Пекин му осигури чек за 225 000 паунда и това му позволи да се изкачи от седма до четвърта позиция в световната ранглиста. Общо този сезон печалбите му от турнирите са вече половин милион лири. За първи път в кариерата си Робъртсън печели три титли в рамките на една кампания, след като триумфира и в първото събитие за 2018/19 - Рига Мастърс.

The Man On Fire



Riga Masters

International Championship

Welsh Open

Players Championship

Tour Championship

XingPai Group China Open



WHAT a season for @nr147 and it's not over yet... #ChinaOpen pic.twitter.com/VzmAaMbOAJ — World Snooker (@WorldSnooker) April 7, 2019

Още в първата сесия Робъртсън спечели 8 от изиграните 10 фрейма с топ брейкове от 86, 141, 74, 100 и 65. Във вечерната той набързо направи 91 и 52 за 10:2, преди Лисовски да вземе две поредни партии. Серия от 74 бе достатъчна за Гръмотевицата от Австралия да приключи двубоя в своя полза.

Selfie time with the champ, @nr147!#ChinaOpen pic.twitter.com/QIkJV3a6UY — World Snooker (@WorldSnooker) April 7, 2019

Лисовски остава без ранкинг титла на сметката си, но пък заслужи чек за 90 000 паунда, който е най-големият в професионалния му път до момента. Благодарение на чудесния си рейд в Пекин той бетонира мястото си в топ 16 на световната ранглиста и ще бъде поставен в “Крусибъл” за първи път. Благодарение на успеха си в China Open Робъртсън еднолично окупира шестото място във вечната ранглиста на ранкинг шампионите, изпреварвайки Марк Селби. Титлата в Пекин му осигури чек за 225 000 паунда и това му позволи да се изкачи от седма до четвърта позиция в световната ранглиста. Общо този сезон печалбите му от турнирите са вече половин милион лири. За първи път в кариерата си Робъртсън печели три титли в рамките на една кампания, след като триумфира и в първото събитие за 2018/19 - Рига Мастърс.Още в първата сесия Робъртсън спечели 8 от изиграните 10 фрейма с топ брейкове от 86, 141, 74, 100 и 65. Във вечерната той набързо направи 91 и 52 за 10:2, преди Лисовски да вземе две поредни партии. Серия от 74 бе достатъчна за Гръмотевицата от Австралия да приключи двубоя в своя полза.Лисовски остава без ранкинг титла на сметката си, но пък заслужи чек за 90 000 паунда, който е най-големият в професионалния му път до момента. Благодарение на чудесния си рейд в Пекин той бетонира мястото си в топ 16 на световната ранглиста и ще бъде поставен в “Крусибъл” за първи път.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 693 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1