Джейсън Найт твърди, че е ощетен от съдиите в мача срещу Артьом Лобов

Джейсън Найт вярва, че неговата ръка е тярбвало да бъде вдигната след двубоя в BKFC 5.Найт и Артьом Лобов излязоха един срещу друг в дебютен за тях двубой по правилата на боксa с голи ръце. Лобов получи нокдаун още в първите секунди от битката, но той върна услугата чрез собствен нокдаун. Двамата участници бяха въвлечени в дива и кървава битка, продължила пет рунда. В крайна сметка Лобов спечели срещата чрез единодушно съдийско решение.Найт използва социалните медии, за да изрази убеждението си, че е бил лишен от победата неправомерно. Той каза следното чрез своя профил в Twitter:

„Аз бях ощетен и ограбен от съдиите като не получих победата, но опонентът ми може да ви каже друго по пътя към спешното отделение. Уважение към него за тежката война!"

I may have got robbed and not got W but @RusHammerMMA on the way to the ICU may tell a different story! Much respect to him for a Great War! @bareknucklefc!! pic.twitter.com/JFVCTYG7SX