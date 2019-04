Тенис Григор Димитров остава 29-и в света 08 април 2019 | 09:45 0



1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11070 точки

2. (2) Рафаел Надал (Испания) 8725 точки

3. (3) Александър Зверев (Германия) 6040 точки

4. (4) Роджър Федерер (Швейцария) 5590 точки

5. (5) Доминик Тийм (Австрия) 4765 точки

6. (6) Кей Нишикори (Япония) 4200 точки

7. (7) Кевин Андерсон (Южна Африка) 4115 точки

8. (8) Стефанос Циципас (Гърция) 3240 точки

9. (9) Хуан-Мартин дел Потро (Аржентина) 3225 точки

10. (10) Джон Иснър (САЩ) 3085 точки

българите:

29. (29) Григор Димитров (България) 1300 точки

323. (322) Димитър Кузманов 86 точки

476. (476) Александър Лазов 13 точки

482. (484) Александър Лазаров 12 точки



двойки:

1. (1) Майк Брайън (САЩ) 9920 точки

2. (2) Джак Сок (САЩ) 6675 точки

3. (3) Никола Маю (Франция) 6200 точки

4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 6070 точки

5. (5) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5950 точки

6. (6) Марсело Мело (Бразилия) 5800 точки

7. (7) Никола Мектич (Хърватия) 5380 точки

8. (8) Джейми Мъри (Великобритания) 5265 точки

9. (9) Бруно Соареш (Бразилия) 5230 точки

10. (10) Мате Павич (Хърватия) 5170 точки

българите:

347. (346) Григор Димитров 90 точки

440. (442) Кузманов 47 точки

446. (449) Александър Донски 45 точки

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запазва 29-ото си място в световната ранглиста на АТР. 27-годишният хасковлия, който не участва в турнири през миналата седмица, има актив от 1300 точки. За последно той игра на "Мастърс" турнира в Маями и отпадна в трети кръг от Джордан Томпсън. Следващата надпревара в програмата му отново е от категорията "Мастърс 1000" - тази в Монте Карло, която стартира на 14 април. Миналата година Григор достигна до полуфиналите в княжество Монако и има да защитава 360 точки.В топ 10 няма промени. Начело в класацията е шампионът от Откритото първенство на Австралия Новак Джокович с 11070 точки, следван от Рафаел Надал (Испания) с 8725 точки и Александър Зверев (Германия) с 6040 точки.



