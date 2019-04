Осморката на Кеймбридж победи за 84-и път Оксфорд в традиционната регата

Осморката на университета на Кеймбридж в състав Натан Вегжицки-Шимчик, Фреди Дейвидсън, Сам Хукуей, Калум Съливан, Дара Ализадех, Грант Бътлър, Джеймс Кракнъл , Дейв Бейл - рулеви Матю Холанд победи за 84-и път съпернцитите си от Оксфорд (Огюстен Вамберси, Чарли Бучмън, Феликс Драйнкъл, Тобиас Шрьодер, Патрик Съливан, Ахим Харцхайм, Бен Ландис, Чарли Пиърън - рулеви Тоби де Мендонка) в трафиционната гребна надпревара по река Темза, която стартира през далечната 1829 година.

Кеймбридж триумфира за 84-и път с малко повече от една лодка дължина по 6,8-километровото трасе с време 16:57 минути, като изпревари противника с 2 секунди.

Оксфорд има 80 победи, но спечели само веднъж в последните четири години.

The winning moment!



A hard-fought victory for Cambridge as they cross the line in a time of 16:57.



Congratulations @CUBCsquad #TheBoatRace #TheBoatRace pic.twitter.com/9RmP1prqTO — The Boat Race (@theboatraces) 7 април 2019 г.

Осморката на Оксфорд е печелила състезанието 80 пъти.Двукратният олимпийски шампион от Сидни 2000 и Атина 2004 и 6 кратен световен шампион Джеймс Кракнъл стигна до победата с Кеймбридж на 46 години, с което стана най-възрастния състезател в историята на съперничеството.В надпреварата при жените Кеймбридж също триумфира с време 18:47 минути, с над пет лодки дължина, като стигна до успеха за трета поредна година, с което вече има 44 победи в съперничеството срещу 30 на Оксфорд.