Сари очаква Жиру да остане

Мениджърът на Челси - Маурицио Сари, очаква Оливие Жиру да остане при "сините" и през следващия сезон. Договорът на френския национал с лондончани изтича през лятото на 2019 година, но има опция да бъде продължен с още 12 месеца.

Maurizio Sarri expects Olivier Giroud to stay at Chelsea for another season via a year-long extension clause in the France striker's contract: https://t.co/hZvI2sjSGu pic.twitter.com/rIROO85EkG