Играчи от Чемпиъншип се подлагат на лечение заради манията си по Fortnite

Все по-голям брой млади играчи търсят терапия в резултат на вредната им мания по Fortnite, която беше промотирана от английски звезди като



Междувременно, свята се, че все повече футболисти отнасят глоби от клубовете си заради закъснения за тренировки в следствие на играта, където си един от 100-ина играчи, които се бият един срещу друг, за да са последните оцелели на остров, който постепенно се смалява. Топ терапевтът на тази тема Стив Поуп, който е работил като психолог в отбори като Prince Harry suggests Fortnite should be banned, calls it "an addiction" https://t.co/Xatdfwjb7M pic.twitter.com/Fwsi9TS5X0 — CBS News (@CBSNews) April 6, 2019 Тези игри неслучайно са пристрастяващи. Програмистите харчат милиони, създавайки ги, за да те зарибят. Много е доходоносно за тях, но така се съсипват животи. В момента работя с около 50-има гейминг манияци. Поне една четвърт от тях са футболисти. Всички те играят Fortnite. Това, което наистина е притеснително, е, че пристрастеността по видеоигри има най-голям процент опити за самоубийство сред всички манияци, които съм виждал”, разкрива той, като приема, че някои звезди може да играят въпросната игра и все пак да бъдат във върхова форма на терена. Според данни на “Мирър” голмайсторът и капитан на



В един от случаите Поуп е бил извикан да помогне на двама играчи от един и същ отбор от Чемпиъншип - второто ниво на английския футбол. “Fortnite е проблем във футбола от над година. Работя с тим от Северозапада, където двама леви бекове се борят за една и съща позиция на терена, но също и в играта. Някои нощи те играят до 5 часа, което вреди на представянето им в мачовете и тренировките. Докато пиенето, напкотиците и хазарта са следени с лупа във футбола, борбата във Fortnite минава под радара”, допълва той. View this post on Instagram Parenting skills #peppapig #fortnite A post shared by Harry Kane (@harrykane) on Nov 27, 2018 at 10:08am PST Един млад професионалист, наречен Сам поради съображения по сигурността, разказва как следвайки примера на Али и Кейн, сериозно застрашил кариерата си. На 20 г. той е в отбор от Футболната лига на Северозапад. Започнал играта през ноември и скоро прекарвал в нея по 10 часа на нощ, пропускайки тренировки. “Клубът ми подписа с мен на 17 г. и всеки казваше, че имам потенциала да стигна до елита. След това приятелите ми казаха за тази игра, така че изгледах няколко видеа на живо и изглеждаше като безвредна забава. Един приятел игра с Хари Кейн, после видях как Деле Али празнува свой гол с танц от играта. Сякаш целият свят се въртеше около Fortnite. До Коледа имах нагласена аларма за 6 часа сутринта, за да поиграя преди тренировката. Играех до 4 часа през нощта. Скоро закъснявах за тренировките през повечето дни и не бях на нивото си. Треньорите ме попитаха дали имам проблеми у дома. Излъгах, казвайки, че майка ми и баща ми се карат помежду си, което ме накара да се чувствам ужасно”, споделя Сам. EXCLUSIVE: Premier League stars admit they are becoming addicted to Fortnite gaming crazehttps://t.co/Ok8P03ys0N pic.twitter.com/8GPmznbgew — Mirror Football (@MirrorFootball) April 6, 2019 На ръба на това да загуби договора си, той търси помощ. “Преди месец закъснях за мач и треньорите ми полудяха. Казаха, че трябва да се обадят на родителите ми. Паникьосах се и признах всичко на нашите. Те бяха чели за Стив Поуп и му се обадиха. Той ми каза да намаля играенето на два часа дневно и да поддържам дневник, в който да пиша как върви футболното ми ниво. Веднага щом усетих, че старата ми форма се завръща, реших никога повече да не играя отново. Принц Хари е прав, че Fortnite е създадена, за да бъде пристрастяваща. Повечето родители биха я погледнали набързо, ще видят, че не се препоръчва за деца под 12 г., и ще си помислят, че е всичко е наред. По-лошо е от пиенето и наркотиците. Няма предупреждение за здравето”, допълва Сам. 