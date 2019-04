Уейн Рууни с първи червен картон в САЩ

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни получи първия си червен картон в американското първенство, след като бе изгонен за груб фаул при поражението на ДС Юнайтед с 0:4 от Лос Анджелис ФК в мач от поредния кръг на Мейджър Лийг Сокър.

Awful tackle by Wayne Rooney. How in God’s name did the ref need VAR to realise this was a red card? #MLS pic.twitter.com/238PEpPDry