Вирджиния и Тексас Тех ще играят за титлата в колежанското първенство на САЩ

Университетските отбори на Вирджиния и Тексас Тех ще спорят за титлата в 81-вия финал на колежанското първенство на САЩ по баскетбол. И двата тима достигнаха за първи път до най-важния мач в първенството на Националната колежанска атлетическа асоциация след победи във Финалната четворка съответно над Обърн и Мичиган Стейт. 68 entered, 2 remain: @TexasTechMBB vs. @UVAMensHoops



See you Monday. pic.twitter.com/Gdpju22Ksy — CBS Sports (@CBSSports) April 7, 2019 В първата среща на 67-хилядния "Ю Ес Банк Стейдиъм" в Минеаполис Вирджиния Кавалиърс се наложи с 63:62 над Обърн Тайгърс, благодарение на три точно изпълнени наказатели удара от Кайл Гай 0.6 секунди преди края. "Кавалерите" водеха през почти целия двубой, но след серия от 14:0 в полза на "тигрите" се оказаха догонващи в резултата при 57:61. Тогава обаче настъпи моментът на Гай, който първо намали на 60:61 с точна стрелба от тройката 7 секунди преди края, а след това си изпроси и нарушение, от което реализира нови коша от наказателната линия във финалната секунда на срещата. Texas Tech has defeated the Spartans and are advancing to the championship game vs Virginia pic.twitter.com/eWYLcKo83A — Def Pen Sports (@DefPenSports) April 7, 2019 Гай завърши срещата с 15 точки, а с 21 най-резултатен от съотборниците му бе Тай Джеръм. Де'Андре Хънтър вкара още 14 за Вирджиния, а за Обърн Сами Даути бе най-резултатен с 13 точки, докато 12 отбеляза Брайс Браун. В другата среща от Финалната четворка Тексас Тех Ред Райдърс спечели с 61:51 серщу Мичиган Стейт Спартанс с отлична игра в защита от страна на тима на треньора Крис Беърд. Тексасци продължават с феноменалното си представяне в защита от началото на турнира, като статистиката сочи, че допускат едва 84 точки при 100 нападения на противника. В атака най-резултатен за победителите бе Мат Мууни с 22 точки, а Джарет Кълвър завърши с 10. За Мичиган Стейт Касиус Уинстън приключи с 16 точки, а Мат Макуейд завърши с 12, но в разочарование за "спартанците" се превърна крилото Кени Гойнс, който за 34 минути на паркета не успя да отбележи нито една точка. За старши треньор на Мичиган Стейт Том Ицо пък това бе седма загуба в мач от Финалната четворка при осемте му класирания за нея. Финалът на колежанското първенство е в нощта на понеделник срещу вторник, а победителят в него ще спечели за пръв път титлата в историята на учебното си заведение. 0



