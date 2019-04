eSports Българите, които са на върха на гейминг планетата, наречена Counter-Strike 07 април 2019 | 14:02 - Обновена 0



Sportal.bg Виктор "v1c7oR" Дянков говори за грандиозния триумф на тима по CS:GO. Той даде и съвeти на хората, които искат да тръгнат по стъпките му.

#WindigoGaming are the champions of @WESGcom 2018 World Finals

If you’ve missed — we prepared a review of the last tournament in China with the prize fund of 890,000. Briefly about everything — check out on our website!



Read: https://t.co/XkOz566rPF#csgo #esports #WESG pic.twitter.com/cSfhIU6Ty6 — Windigo Gaming (@WindigoGG) March 17, 2019

-Как се чувстваш като световен шампион по CS:GO?



- Чувството да бъдеш шампион е невероятно, не бих могъл да го опиша с думи. Моментът, който свежда до това да представляваш собствената си държава, те кара да настръхнеш, също така да бъдеш горд със себе си, че си част от отбор, който е на ниво да се състезава с най-добрите в света!



- Разкажи ни за самия турнир, който се проведе в Китай?



- Турнирът се проведе в Чун-Цин, Китай. Обстановката беше уникална, груповата фаза се проведе в хотела, в който бяхме настанени, беше доста приятно да се събудиш, да отидеш на закуска и заемеш игровото си място. Напоследък доста организации започнаха да правят така турнирите си, за да бъде удобно за играчите и да им бъде комфортно, за да не мислят за нищо друго освен за самата игра.

This loss is not a catastrophe — it is our new chance to become better and show our best next time. All in all, some other teams also want to win. Every victory lap doesn’t belong just to us. And, of course, thank you, our dear fans for your support.#GGWP @valianceandco pic.twitter.com/PbvUTNxE44 — Windigo Gaming (@WindigoGG) March 31, 2019

- Кой беше най-трудният момент по пътя към титлата?



- Бих казал, че нямаше лесен момент през целия турнир. Отборите, които взеха участие, не бяха лесни за побеждаване, но успяхме да ги отстраним, защото повярвахме в самите себе си! Очаквахме неочакваното, защото винаги там се крие изненадата.



- Разкажи ни как се запали по гейминга?



- От малък играя игри, всякакъв вид в началото, но се спрях на Counter-Strike, не съм очаквал, че бих стигнал до това високо ниво. Но след години опити, се получи и съм доволен от себе си.



- Какво е нужно, за да станеш професионален играч?

Unfortunately, @windigogg had to skip Kalashnikov Cup Season 2 due to the dense schedule. But don't worry, we'll meet on @UM_League & @eslcs Pro League Season 9. And we wish all the luck to every participant of Kalashnikov Cup Season 2!#esports #csgo #WindigoGaming #esl pic.twitter.com/iMBvBAizy0 — Windigo Gaming (@WindigoGG) March 27, 2019

- За да станеш професионален играч, са нужни доста качества. Не бих казал, че е лесно. Нужен е постоянен фокус, трябва да бъдеш упорит в това, което ти е поставено като задача и същевременно изпитание за теб. Нужно е хората, които се опитват да станат част от света на гейминга, и желаят да бъдат нещо повече от просто играчи на игри, а именно професионалисти. Трябва да знаят, че е нужно да бъдат търпеливи, разбрани, да се жертват за всичко, зависещо от тяхна страна. Нужни са железни нерви, защото не винаги всичко върви по план, възможно е появата на негативизъм в тях самите, които трябва да преодолеят, за да помогнат на хората, които играят с тях, а и най-вече за тях самите. Самоконтролът и уменията се добиват с години игра и безкрайно много опити да станат нещо повече.



We are on the second place within @UM_League, we’ve taken $25000.



Thanks for hosting us these days ! Great tournament and deserved win for @valianceandco. See you soon at bootcamp we will fix mistakes before #EPL very soon! Thanks for cheering for @windigogg.#esports pic.twitter.com/NfPoDKVL5v — Windigo Gaming (@WindigoGG) April 1, 2019

- Има ли други игри, които играеш, когато искаш да си починеш от CS:GO?



- Разбира се, обичам в свободното време да разпусна с някоя друга игричка. Най-често влизам в Call Of Duty и Diablo 3. Не прекалявам, разбира се, защото гледам да си почивам същевременно.



- Какъв е пътят, за да се развива eSports в България?



- еSports в България може да бъде развит по начин, с който хората, ще научават все повече, какво е значението на електронния спорт. Нужна е гледаемост от потребители, които им доставя удоволствие, да следят и подкрепят родните отбори. Също така маркетингът е от голямо значение за развитието на спорта. Не е лесно да промотираш името си и името на организацията, която представляваш, ако същевременно е нисък процентът на хората, които дори имат бегла представа за съществуващия гигант, наречен eSports.



- Какви са целите пред отбора?

That was awesome - I wish more events presented their awards like this! What a high energy way to end the night. YES! #WESG pic.twitter.com/54b69VVGvd — John Sargent (@JoRoSaR) March 17, 2019

- За момента целите са всеки един турнир, в който вземаме участие, да се представяме престижно, за да може да си го направим и по-лесно за нас самите. Когато жънем успехи, се отварят вратички постоянно. Няма лесно, но няма и невъзможно! В най-скоро време очаквам да станем и Топ 10 в света. За момента сме на 15-а позиция в света и на 9-о място в Европа!



- Какво си пожелаваш ти, а и Windigo Gaming?



- Пожеланията ми винаги са да не спира жаждата за игра. Желая да бъда част от най-добрия отбор в света и вярвам, че с момчетата, които представляваме България и Windigo Gaming, ще успеем. От страна на организацията, те винаги са ни желаели най-доброто. Стараем се да ги правим щастливи с успехите, които показваме и ще показваме.

