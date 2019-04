Емеляненко в боксов двубой срещу щангист (видео)

View this post on Instagram

Учимся читать между строк . #популярныетемы Псевдо-новости с общего стола , а за общее всегда респект и уважуха. Емельяненко @alexemelyanenko VS Харитонов @kharitonovmma #ребята #давайтежитьдружно и #Мыпобедим

A post shared by Mikhail Koklyaev (@koklyaev_mikhail) on Mar 24, 2019 at 11:23pm PDT