Артьом Лобов дебютира успешно в бокса с голи ръце (видео)

Събитието Bare Knuckle FC 5 се проведе по-рано днес в САЩ. В главната битка съотборникът на Конър Макгрегър Артьом Лобов се справи с бившия боец на UFC Джейсън Найт и го победи с единодушно решение – (48-47, 48-47, 48-46). Лобов прати в нокдаун съперника си във всеки един рунд.

Вижте цялата битка на Лобов:

This was literally the whole fight. Leben was in beast mode. #BKFC5 pic.twitter.com/q7zFu6y4mZ