Тенис Азаренка взе сблъсъка с Кербер на полуфиналите в Монтерей 07 април 2019 | 10:20 0



копирано





Мачът предложи битка между две бивши лидерки в световната ранглиста и не разочарова. Германката Кербер обаче допусна две двойни грешки в подаването си още в началото на последния сет и Азаренка поведе с 2:0, след което затвърди пробива на собствен сервис. В крайна сметка тенисистката от Беларус завърши сета без грешки и се класира на първи финал от повече от три години насам. "Изключително доволна съм от играта ми днес. Мачът бе много важен, защото срещнах една от водещите тенисистки и бях под огромно напрежение. През последните години не печелех много такива двубои", каза Азаренка. .@vika7 defeated @GarbiMuguruza in their only previous meeting in two tiebreak sets.



Will she take her first title since 2016 or will Muguruza defend her Abierto_GNP ?--> https://t.co/WYPT2F99qG pic.twitter.com/lyLUOked6O — WTA (@WTA) April 7, 2019 Гарбине Мугуруса, поставена под номер 2 в схемата, надви с 6:2, 6:3 Магдалена Рибарикова от Словакия. Испанката загуби единствения си мач срещу Азаренка - 6:7(6), 6:7(4) в Маями през 2016-а година. .@GarbiMuguruza was quick to secure this perfect lob pass at the @Abierto_GNP #ShotOfTheDay pic.twitter.com/FcbWfzfIha — WTA (@WTA) April 7, 2019 Виктория Азаренка победи поставената под номер 1 в схемата Анжелик Кербер с 6:4, 4:6, 6:1 и се класира на финал на турнира по тенис за жени в Монтерей, където ще срещне Гарбине Мугуруса.Мачът предложи битка между две бивши лидерки в световната ранглиста и не разочарова. Германката Кербер обаче допусна две двойни грешки в подаването си още в началото на последния сет и Азаренка поведе с 2:0, след което затвърди пробива на собствен сервис. В крайна сметка тенисистката от Беларус завърши сета без грешки и се класира на първи финал от повече от три години насам. "Изключително доволна съм от играта ми днес. Мачът бе много важен, защото срещнах една от водещите тенисистки и бях под огромно напрежение. През последните години не печелех много такива двубои", каза Азаренка.Гарбине Мугуруса, поставена под номер 2 в схемата, надви с 6:2, 6:3 Магдалена Рибарикова от Словакия. Испанката загуби единствения си мач срещу Азаренка - 6:7(6), 6:7(4) в Маями през 2016-а година.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 196

1