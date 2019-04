Тенис Возняцки и Кийс ще играят за титлата в Чарлстън 07 април 2019 | 10:13 0



"Просто съм доволна, че отново съм здрава. Това е най-важното нещо за мен. От доста време не бях стигала до последните мачове тук, но днес сервисът и ретурът ми бяха почти перфектни", каза поставената под номер 5 Возняцки, която спечели трофея на турнира в Южна Каролина, САЩ, преди цели осем години. .@Madison_Keys and @CaroWozniacki will battle it out for the @VolvoCarOpen ! Who will win?



"Мислех, че съм близо до победата във втория сет, но много тенисистки се чувстват по подобен начин срещу Каролине и в крайна сметка губят. Просто е трудно да издържиш на нейното темпо", каза Мартич след полуфинала.

