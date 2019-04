ММА Келвин Гестелъм недоволен от статута на Адесаня 06 април 2019 | 21:49 0



копирано

Келвин Гестелъм (САЩ) не остана много доволен от бързия възход на Израел Адесаня (Ниг) към мач за титлата на UFC в средна категория. Двамата ще се срещнат следващата седмица в двубой за междинния пояс. „Адесаня се бие в UFCот година или половин година. Никога не е преминавал през огъня, който преодолях аз. Нямаше толкова качествени противници като мен. Да, те те не са лоши, но в момента всеки един от Топ 5 може да стане шампион. Израел никога не се е бил срещу подобни противници. Умея да превръщам недостатъците в преимущества. Заради ниския ми ръст, много лесно мога да се добера до всеки противник.“ Oh look, it's him again...#staywokestaybroke https://t.co/DGG8RfZWy3 — Israel Adesanya (@stylebender) 19 февруари 2019 г. Гестелъм трябваше да се бие срещу Робърт Уитъкър за титлата в средна категория, но австралиецът беше приет в болница часове преди срещата.

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 294

1