Владимир Кличко не отрече да се завърне някой ден

Владимир Кличко не отрече възможността да се завърне в професионалния бокс. Украинската легенда в тежка категория получи няколко поредни нарастващи оферти от Еди Хърн и от телевизията DAZN.

„Винаги има място за слухове – коментира Кличко. – Радвам се, че феновете искат да ме видят на ринга. Засега моят статут си остава непроменен. Но нали знаете приказката – „Никога не казвай никога“.“

