Такам: Ще бъда добър тест за Усик

Бившият претендент за световната титла в тежка категория Карлос Такам (Кам) ще има удоволствието да посрещне в кралската теглова дивизия феноменалния Олександър Усик (Укр). Двамата ще се бият на 25 май в САЩ.

Eddie Hearn on Usyk vs Takam...



"There is a contract with Takam, we have a deal in principle"



"Toying whether to go May 17th, because Wilder is May 18th"



"It's a real possibility (AJ vs Usyk)"



