Намериха съперник на Жакаре Соуза за 27 април

Джак Хермансон приема битка с кратко предизвестие и ще се бие срещу Жакаре Соуза в главната битка на UFC on ESPN 3, което ще се проведе на 27 април във Флорида. Жакаре трябваше да се бие срещу Йоел Ромеро, но той се разболял и се оттегли от събитието. Хармансън, който успя да победи на 30 март със събмишън Дейвид Бранч, приема нова битка в рамките на месец и ще иска да се справи с топ боец като Соуза. With Yoel Romero out, Jack Hermansson (@jackthejokermma) steps in to fight Ronaldo "Jacare" Souza (@JacareMMA) in UFC Sunrise main event on 4/27 (per @bokamotoESPN) #UFC pic.twitter.com/2Sz7TIp07A — Nolan King (@mma_kings) April 6, 2019 Джак Хермансън е в серия от 3 поредни победи с приключване и акциите му ще се вдигнат, ако успее да победи. Жакаре Соуза от своя страна идва след победа с нокаут над Крис Уайдмън и се надява да получи най-после шанс за титлата, ако победи Хермансън. Соуза е категоричен, че ще се оттегли от ММА, ако победи и не получи шанс за титлата. mma.bg

