Защо стратегията на Надал на клей е толкова успешна?

Защо Рафаел Надал стои толкова много зад основната линия при посрещане на клей? Това е екстремна стратегия, която други играчи рядко употребяват, но тя прави чудеса за испанеца, пише официалният сайт на АТР.

Според анализа на медията Надал получава няколко позитиви от този начин на игра, но и едно много голямо предимство. Първата положителна черта е, че сервисът срещу испанеца губи от скоростта си, когато стигне до ракетата му, защото той е много назад. Топката пристига за контакт на нивото на кръста му, вместо по-високо - на нивото на рамото, както е обикновено. Това допринася за много повече вкарани ретури от Рафа, а за него е изключително важно да успее да влезе в разиграване, където обикновено доминира.

Ретурът принципно е по-различен удар от обикновеният такъв от основната линия, защото често има блокиращо движение. Само че Надал стои толкова назад, че има възможността да придаде идеално завъртащо движение на ракетата си и да оприличи ретура си на обикновен форхенд по време на обикновено разиграване.

През последните две години Надал е вкарал в корта цели 84% от ретурите си на клей, а неговите опоненти са го правили 79.4%. На втори сервис пък Матадора е още по-безкомпромисен с 90% вкарани ретури, а съперниците му могат да се похвалят с 85%.

