Серина Уилямс ще участва в един турнир преди "Ролан Гарос"

Серина Уилямс ще се завърне на корта на едно от любимите си места – Рим. Американката е заявила участие в надпреварата на червени кортове във Вечния град, която ще се проведе в периода 13-20 май. В Рим бившата №1 в света ще направи подготовка за втория за сезона турнир от "Големия шлем" – "Ролан Гарос", който започва в края на май. The @InteBNLdItalia entry list -



What a line-up of ! ---> https://t.co/T9n7TLMnn8 pic.twitter.com/J7YHTkjVX2 — WTA (@WTA) April 5, 2019 По-малката от сестрите Уилямс няма да участва на другия силен турнир на червено преди "Ролан Гарос" – този в Мадрид. Рим е специално място за Уилямс. Тя има 4 титли от турнира, а освен това именно в италианската столица през 2015 г. се запозна със съпруга си Алексис Оханян. За последно Уилямс игра в Маями, където се отказа преди двубоя си от третия кръг заради контузия в коляното. tennis24.bg

