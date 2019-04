Миналогодишната шампионка Мугуруса се класира за полуфиналите в Монтерей

Защитаващата титлата си Гарбине Мугуруса (Испания) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Монтерей (Мексико) с награден фонд 250 хиляди долара.

Поставената под номер 2 Мугуруса спечели срещу седмата в схемата Кристина Младенович (Франция) с 6:1, 7:6(5) след почти два часа игра. Испанката взе първия сет със серия от шест последователни гейма, а във втората част поведе с 5:1.

Some photos from the match between Garbiñe Muguruza and Kiki Mladenovic. It ended in a tight 2nd set tiebrake and a nice handshake. #Monterrey pic.twitter.com/3FoTua58wI