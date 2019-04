Возняцки се класира за полуфиналите в Чарлстън

Бившата номер 1 в световната ранглиста по тенис Каролине Возняцки (Дания) достигна до първия си полуфинал за годината. Возняцки, пета поставена в схемата на турнира на зелен клей в Чарлстън (САЩ) с награден фонд 823 хиляди долара, надделя над Мария Сакари (Гърция) с 6:2, 6:2. Датчанката ще срещне Петра Мартич (Хърватия) за място на финала. Поставената под номер 16 Мартич елиминира деветата Белинда Бенчич (Швейцария) с 6:3, 6:4.

"I'm feeling healthy", Caroline #Wozniacki.



The former world No. 1 looks to overcome recent health issues as she targets her first final of the season in Charleston on Saturday.



Preview >>> https://t.co/DUgXt9zG5J pic.twitter.com/e7AhuIjLbH