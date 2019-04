Световен футбол Ибрахимович наказа и Ванкувър 06 април 2019 | 09:31 - Обновена 0



That easy.@Ibra_official @Dsteres44. BANG. pic.twitter.com/g0k7aK0nnv — LA Galaxy (@LAGalaxy) April 6, 2019

37-годишният шведски нападател бе замесен и в двата гола за Ел Ей - първо асистира на Даниел Стерес след отличен индивидуален рейд отдясно, в следствие на който центрира и качи топката на главата на съотборника си за 1:0 в 63-ата минута. Малко след това Ибра удвои, реализирайки четвъртия си гол за сезона. Таранът се пребори за висока топка около точката на дузпата и след само едно докосване порази противниковата врата за 2:0 в 71-ата минута.

Just what the sell-out crowd came to see...



@Ibra_official pic.twitter.com/YdjTn6nK5K — LA Galaxy (@LAGalaxy) April 6, 2019

Галакси е на второ място в Западната конференция с 12 точки от 15 възможни. Лос Анджелис Галакси спечели четвъртата си победа в пет мача от началото на сезона в Мейджър Лийг Сокър. Калифорнийци надвиха с 2:0 Ванкувър Уайткепс далеч от дома, а в основата на триумфа очаквано бе Златан Ибрахимович, който продължава да показва отлична форма.37-годишният шведски нападател бе замесен и в двата гола за Ел Ей - първо асистира на Даниел Стерес след отличен индивидуален рейд отдясно, в следствие на който центрира и качи топката на главата на съотборника си за 1:0 в 63-ата минута. Малко след това Ибра удвои, реализирайки четвъртия си гол за сезона. Таранът се пребори за висока топка около точката на дузпата и след само едно докосване порази противниковата врата за 2:0 в 71-ата минута.Галакси е на второ място в Западната конференция с 12 точки от 15 възможни.

