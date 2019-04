Дани Роуз нарече глобите за расизъм "смешни"

Защитникът на Тотнъм Дани Роуз заяви, че е разочарован от проявите на расизъм от феновете в Черна гора на европейската квалификация, спечелена от Англия с 5:1. Също така Роуз изрази и мнение относно борбата с това негативно явление в световен мащаб.

'Countries get fined what I'd probably spend on a night out in London'



