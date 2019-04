Уайт нарече “боклук” офертата на Джошуа, но…

Един от топ боксьорите в тежка категория Дилиън Уайт за пореден път се възмути публично от офертата, която получил за битка със световния шампион на три от четирите федерации Антъни Джошуа. Въпреки че двамата имат един и същ промоутър - Еди Хърн - явно Уайт е доста обиден от отношението към него.

“Не може да ми предлагат само 4 милиона паунда, при положение че на Фюри са предложили 15 милиона. Офертата беше пълен боклук. Аз привличам три пъти повече интерес от Фюри и си знам цената. Естествено, че вярвам, че мога да стана световен шампион”, сподели Уайт, цитиран от ВВС.

