Олимпийски шампион в колоезденето спира, за да разреши психическите си проблеми

Олимпийският шампион в пистовото колоездене Питър Кена спира временно състезателната си дейност, за да разреши психическите проблеми, с които се сблъсква, съобщи състезателят на "Бора". От колоездачния клуб пожелаха бързо възстановяване на 29-годишния британец и казаха, че нямат идея кога той ще се върне на пистата.

NEWS:



Peter Kennaugh to take an indefinite break from professional cycling.



We wish Peter all the best and we look forward to him making a full return to professional cycling in the future.



Release here: https://t.co/JeFlUk0mP2 pic.twitter.com/ZtHdGOEZT1