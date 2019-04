Англия ФА оправда Хенеси за "нацисткия поздрав" 05 април 2019 | 14:25 - Обновена 0



Вратарят на Кристъл Палас Уейн Хенеси няма да бъде наказван от Футболната асоциация на Англия, след като разследването срещу него не откри категорични доказателства, че е отправил нацистки жест към германския си съотборник Макс Мейер. Wayne Hennessey cleared of performing alleged Nazi salute at Max Meyer's birthday party https://t.co/OhZKRgYMN9 pic.twitter.com/1xzbCxxj0u — The Sun Football (@TheSunFootball) April 5, 2019 Уелският страж бе заснет размахва едната си ръка високо, докато държи другата пред устата си по време на излизане на целия отбор. Снимката бе публикувана в социалните мрежи и донесе много критики на вратаря. Бившият играч на Уулвърхямптън обаче отрече да е отправял нацистки поздрав, а каза, че просто се е опитвал да привика друг човек, стоящ в отсрещния край на заведението. Хенеси определи случилото се като "нелепа случайност" и Независимата регулаторна комисия, която се занимаваше със случая, реши да го оправдае. През този сезон Уейн Хенеси има изиграни 18 мача за Кристъл Палас, в които е допуснал 26 гола. 0



