Конър е най-проверяваният за допинг без нито едно нарушение в UFC

Председателят на здравната комисия към UFC Джеф Новицки публикува в социалните мрежи интересна информация за най-често проверяваните за допинг ММА бойци, които никога не са имали нито едно нарушение на правилата.

Who has had the most samples collected and analyzed by USADA without a single issue?@TheNotoriousMMA (49 samples, 38 UFC program/11 May-Mac testing)@dc_mma (45 samples)@RdosAnjosMMA (41 samples)@HollyHolm (39 samples)@stipemiocic (38 samples)



