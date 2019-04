Лека атлетика Суперзвезди откриват Диамантената лига на 3 май 05 април 2019 | 12:02 - Обновена 0



За поредна година голяма част от суперзвeздите на световната атлетика ще се включат в първия турнир от Диамантената лига в Доха (Катар) на 3 май. Сред участниците ще е и Атлетка №1 в света за миналата година Катерин Ибаргуен. През 2018 г. колумбийката спечели диамантите и в тройния скок, и в скока на дължина.Ибаргуен е сред олимпийските шампиони, които ще се появят на стадион "Халифа" на 3 май. Именно това съоръжение ще приеме Световното първенство по лека атлетика на открито от 27 септември до 6 октомври. Ибаргуен ще премери сили в скока на дължина, където ще се изправи срещу американката Тиана Бартолета.В сектора за овчарски скок при мъжете ще видим настоящия световен шампион на открито Сам Кендрикс (САЩ) и олимпийският първенец от Рио де Жанейро 2016 Тиаго Браз (Бразилия).На 100 метра с препятствия при жените ще участва олимпийската шампионка и победителка в Диамантената лига през миналата година Бриана МакНийл (САЩ). Тя ще премери сили със златната медалистка от Игрите в Лондон през 2012 г. Сали Пиърсън (Австралия) и с ямайката Даниел Уилямс, която през 2015 г. в Пекин спечели световната титла.



