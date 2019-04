Англия е готова да спечели Европейското първенство през 2020-а, смята Де Бройне

Наличието на обещаващи тийнейджъри като Фил Фодън и Калъм Хъдсън-Одой за предпоставка да се изгради един силен национален отбор на Англия плюс наличните играчи и да се бори за европейската титла заедно с Франция. Това заяви крилото на Манчестър Сити и белгийски национал Кевин де Бройне. Продуктът на школата на Манчестър Сити Фил Фодън направи дебют във Висшата лига в сряда, излизайки на терена редом до Де Бройне, а белгиецът е впечатлен от представянето му.

Kevin De Bruyne "I told the England guys a week ago that you should win the Euros, I think they are favourites, with France."