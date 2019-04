Паднахме се с Дания, Испания и Португалия на Евро 2019 (видео)

Жребият за Европейското първенство по футбол за девойки до 17 години бе теглен преди минути в Албена. Ръката на Емил Костадинов определи двете групи за финалите, които ще се проведат в България следващия месец.



Нашият отбор ще мери сили с Дания, Испания и Португалия в група "А" на шампионата, а втората група събра Австрия, Германия, Англия и Холандия. По програма първият мач на българките ще бъде срещу Португалия. Дербито между Германия и Англия пък открива първия кръг в другото каре.



Евро 2019 ще се проведе от 5 до 17 май в Добрич, Каварна, Балчик и в курортен комплекс Албена. Това е шестото издание на Европейското първенство за девойки до 17 години в настоящия му формат.



Група "А"

#WU17EURO finals draw: 5-17 May, Bulgaria





Group A

Bulgaria (hosts)

Denmark

Spain

Portugal



Group B

Austria

Germany

England

Netherlands



Can @SeFutbolFem retain their title? pic.twitter.com/s5sAixG8aQ