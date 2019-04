Тенис Още един гигант стана спонсор на световната номер 1 05 април 2019 | 10:43 - Обновена 0



Шампионката от US Open 2018 и Australian Open 2019 и световна номер 1 Наоми Осака се похвали с поредната си сериозна спонсорска сделка, този път с гиганта Nike. Японката вече има шест големи договора за партньорство със световно известни марки, откакто направи големия си пробив в Световния тенис тур при дамите в края на миналата година. Welcome to the family, @Naomi_Osaka_ . https://t.co/8C48OWrLgr — Nike (@Nike) April 5, 2019 Nissan, All Nippon Airways, Proctor & Gamble и сега Nike са вече плътно зад Осака. “Горда съм да бъда част от семейството на Nike и нямам търпение да се възползвам от всички възможности, които ми предлага компанията. Nike има легендарна история и нямам търпение да бъда част от тези моменти в следващите години”, е цитирана Осака по темата. Supergirl @Naomi_Osaka_ signs new apparel deal with @Nike. 6th new deal since beginning of US Open. @Nikecourt #IMGTennis #NaomiOsaka pic.twitter.com/yUUhHKb0Dx — IMG Tennis (@IMGTennis) April 5, 2019 21-годишната японка се очакваше да подпише рекордна сделка с Adidas към края на миналата година, но преговорите са се провалили и това е отворило възможността да се обвърже дългосрочно с Nike. Първата й изява с новата екипировка ще се случи на турнира в Щутгарт (20 април), като се уточнява, че ще продължи да носи обувките Zoom Zero. Що се отнася до резултатите на корта, след Australian Open Осака не може да се похвали с особени успехи, като изненадващо се раздели с треньора си Саша Бажин в началото на февруари, а впоследствие започна да работи с 34-годишния Джърмейн Дженкинс. Тя не може да защити титлата си в Индиън Уелс и е спечелила само три мача в последните три турнира, в които взе участие.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ

