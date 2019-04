Мугуруса срещу Младенович на 1/4-финалите в Монтерей

Защитаващата титлата си Гарбине Мугуруса (Испания) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Монтерей (Мексико) с награден фонд 250 хиляди долара. Поставената под номер 2 Мугуруса спечели трудно срещу рускинята Маргарита Гаспарян с 6:3, 6:7(1), 6:2 след малко повече от два часа и половина игра.

