Сакари детронира Бертенс в Чарлстън, среща Вожняцки на 1/4-финалите

Гъркинята Мария Сакари детронира миналогодишната шампионка Кики Бертенс в третия кръг на турнира по тенис на зелен клей в Чарлстън (САЩ) с награден фонд 823 хиляди долара. Поставената под номер 15 Сакари елиминира втората в схемата и шеста в света Бертенс със 7:6(8), 6:3 след почти два часа игра. .@mariasakkari is through to the @VolvoCarOpen quarterfinals!



Defeats defending champion Bertens 7-6(8), 6-3! pic.twitter.com/2vgA2GghmT — WTA (@WTA) April 4, 2019 Гъркинята, 50-а в световната ранглиста, навакса ранно изоставане с два пробива и пасив от 1:4 гейма, а в тайбрека стигна до обрат, след като губеше с 1:5 точки и отрази четири сетбола. Във ъвтората част Сакари дръпна с 3:1 гейма и до края контролираше мача със солидна игра от крайната линия. Така тя записа трета победа в кариерата си над тенисистка от топ 10 на световната ранглиста. На четвъртфиналите гъркинята ще се изправи срещу номер 5 Каролин Вожняцки (Дания), която спечели с 6:4, 3:6, 6:3 срещу румънката Михаела Бузарнеску. Водачката в схемата Слоун Стивънс (САЩ) обърна Айла Томлянович от Австралия с 4:6, 6:4, 6:4, след като навакса изоставане от сет и 0:3 гейма с два пробива пасив във втория. .@SloaneStephens avoids 3-5 with some luck from the net and a forehand! #VolvoCarOpen pic.twitter.com/nYO2ftKrH5 — WTA (@WTA) April 5, 2019 Шампионката в надпреварата през 2016 година Стивънс ще играе на четвъртфиналите срещу номер 8 Медисън Кийс също от САЩ, която спечели срещу бившата шампионка от "Ролан Гарос" и финалистка в Чарлстън през 2017 година Елена Остапенко (Латвия) със 7:5, 6:2.

