Ромеро се оттегли от битката с Жакаре в края на месеца

Днес се появи информация, че Йоел Ромеро се оттеглил от главната битка на събитието UFC on ESPN 3, което ще се проведе на 27 април във Флорида. Негов опонент трябваше да бъде Жакаре Соуза, но след това оттеглянето от UFC ще търсят нов опонент за бразилеца. Според бразилската медия AgFight Ромеро има пневмония, която ще му попречи да се бие. The UFC's return to South Florida is in need of a new main event. Romero - Jacare 2 is off. More: https://t.co/G5vj11Tsjf — Ariel Helwani (@arielhelwani) April 4, 2019 Ако от UFC не намерят опонент за Жакаре, то най-вероятно той също ще бъде премахнат от картата на събитието. Ромеро не се е бил от една година и за последно загуби с решение от Робтер Уитакър. Жакаре за последно успя да нокаутира Крис Уайдман през ноември. Първоначално Ромеро трябваше да се бие срещу Пауло Коста този месец, но той се оттегли и беше заменен от Соуза. mma.bg

