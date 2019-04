Букър пропуска последните мачове на Финикс от сезона

Гардът на Финикс Сънс Девин Букър ще пропусне оставащите три мача на тима до края на сезона заради контузия в левия глезен. 22-годишният Букър, който е водещият реализатор на "слънцата" през сезона с 26,9 точки средно на мач, изкълчи крака си в първата четвърт при поражението с 97:118 от Юта Джаз в сряда.

And @DevinBook goes down with a sprained ankle. pic.twitter.com/bNkJkJIocy